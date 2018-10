CÔTÉ, Marcel



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, est décédé le 29 septembre 2018, à l'âge de 94 ans et 6 mois, monsieur Marcel Côté, époux de madame Rita Ouellet, fils de feu madame Edmée Dion et de feu monsieur J. Georges Côté. Il demeurait à Lévis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: France (Robert Deraiche), Luc, Pierre (Hélène Carbonneau), Isabelle (François Mainville), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits- enfants. Il était le frère de: feu Raymond (feu Hortense Gingras), feu Madeleine (feu Émile Cloutier), feu Pauline (feu Benoît Landry), feu Marc, feu Jean (feu Carmen Berthiaume), feu Gabriel (feu Thérèse Bouliane), feu Louise (feu Guy Lachance), Thérèse (feu Yvon Lapointe), Marie- Marthe (André Guay) et Georgette (Jules Castonguay). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, téléphone : 418 833-3414, site web : www.castjoseph.com.