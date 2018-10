LEBEL, Cécile Milliard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 septembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Cécile Milliard, épouse de feu monsieur Maurice Lebel, fille de feu Alphonse Milliard et de feu Marie-Louise Vermette. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Elle était la soeur de Germaine (feu Lionel Marcheterre) et de feu Thérèse; la tante de Gilles Marcheterre (Nancy Joly), Louise Marcheterre et de Gisèle Marcheterre (Bernard Gosselin); la belle-mère de Henriette Lebel, Jean-Guy Lebel (Ghyslaine Labbé) et de Louise Lebel. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 5ème étage, soins palliatifs, de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc). La famille vous accueillera aule vendredi 5 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 6 octobre à compter de 9h.