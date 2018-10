LECLERC, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2018, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert Leclerc, époux de madame Lucille Ruel, fils de feu madame Éliane Chouinard et de feu monsieur Joseph-Alfred Leclerc. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Monsieur Leclerc, laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : René (Jacqueline Gaumond) et Annick; ses petits-enfants : Ariane Leclerc et Alyson Garneau. Il était le frère de : Lorraine (feu Paul Lachance, Laval Goulet), feu Raymond (feu Irène Couture, Louise Bourget), feu Jeannine (feu René Lepage), feu Liliane (feu André Lemieux), Jacqueline (René Venditti), Denise (Denis Lemelin) et feu Marcel (Ginette Gagnon). De la famille Ruel, il était le beau-frère de : feu Jacqueline (feu Paul-E. Hallé), feu Jacques (Laurette Morissette), feu François-Yvan, feu Éliane, André (Lucille Caron) Huguette (Jean-Marie Castonguay), feu Michel (Louise Richard) et Lise. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, en particulier les intervenants aux soins de l'unité coronarienne et tous les médecins, infirmières et infirmiers pour leur professionnalisme et leur côté humain. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis www.fhdl.ca ou à Diabétiques de Québec https://www.lesdiabetiquesdequebec.org/ Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.