BÉDARD, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 septembre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Laurent Bédard, fils de feu monsieur Louis-Edward Bédard et de feu dame Lucienne Picard. Il était l'époux de feu dame Thérèse Nolin. Il demeurait à Québec.de 18h30 à 21 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Micheline Sanchagrin, sa belle-fille feu Johanne (Denis Parent), Dave Parent (Cynthia Duperré); ses frères et sœurs : feu Juliette (feu André Delisle), feu Gaston (Liliane Fradette), feu Jean-Guy (feu Rita Racine), feu Rita (feu Hercule Boulet) et feu Jeanne-D'Arc Siconelli; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolin : feu Suzanne (feu Raymond Paradis), feu Claudette (feu Michel Hébert), feu Richard, Michel (Gertrude Baptiste), Micheline et Yvon (Lise Desbiens), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.