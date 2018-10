ALAIN, Monique



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 16 septembre 2018, à l'âge de 69 ans et 4 mois, est décédée madame Monique Alain, entourée de ses proches. Elle était l'épouse de monsieur Jean Valois, la fille de feu madame Irène Martel et de feu monsieur Gérard Alain. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 13h30.La mise en niche des cendres suivra au cimetière Saint-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Caroline et Angèle (Réal Latulippe); ses petits-enfants: Jean-Michel, Frédérique, Mathieu (Gabrielle Fortin) et Noémie (Jimmy Duchesne); ses frères et sœurs: feu Gérard (feu Irène Fiset), feu Marcel, feu André (Gertrude Racine), Fernande (feu Arthur Gobeil), feu Henry, Denise (feu René Gingras), Jean-Paul, feu Yvon, feu Jean-Jacques; sa belle-sœur Lise Valois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous remercions le personnel du quatrième étage du CHSLD-Foyer Saint-Antoine pour leurs bons soins durant ces quatre dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec. Téléphone: 418 529-9742. Des formulaires seront disponibles sur place.