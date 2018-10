GAUTHIER, Guylaine



À la maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, le 30 septembre 2018, à l'âge de 60 ans, nous a quittés madame Guylaine Gauthier, conjointe de monsieur Tim Donnelly. Elle était la fille de monsieur Robert Gauthier et de madame Lucille Duclos. Elle demeurait à Fort Lauderdale en Floride mais native de Saint-Tite-des-Caps.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit à partir de 10h. L'église de Saint-Tite-des-Caps, 271, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps, Qc G0A 4J0. Le corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre ses parents; ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs: Richard (Violette Germain), Germain, Romain (Adriana Albornoz), Nathaniel (Nathalie Laurin), et Valérie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement toute l'équipe de Pallia-Vie, maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord pour la qualité des soins prodigués à leur sœur Guylaine. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Pallia-Vie, Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, 385, Rue Lebeau, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2M8 https://www.jedonneenligne.org/fondationpallia-vie/