POIRIER, Achille



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 24 septembre 2018, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Achille Poirier, époux de feu madame Yolande Descombes, fils de feu madame Marie-Anne Lessard et de feu monsieur Aquilas Poirier. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura pas de cérémonie publique. L'inhumation des cendres se tiendra au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Linda (Daniel Gagné) et Diane; ses petits-enfants: Luca et Justine; ses deux sœurs: Françoise et Pauline ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel dévoué du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes Inc. 6000, 3e Ave Ouest, Québec, QC G1H 7J5 Téléphone : 418 627-1124 Site web : www.chsje.qc.ca.