FILLION, Gaston (Small)

À l'hôpital Régional de Portneuf, le 28 septembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaston Fillion, époux de madame Murielle Rivard. Il demeurait à St-Basile. Monsieur Fillion laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Luc, Sandra (Pierre Jacobs) et Mona (Oneil Germain); ses petits-enfants: Sarah, Véronique, Karen, Andréa et Emmy; ses arrière-petits-enfants: Lily, Alexis, Megan et William; ses filleuls: Gérald Audet, Sébastien Rivard, Karen Jacobs et Madeley Calzada Arsis; ses frères et sœurs de la famille Fillion: feu Valentine (feu Grégoire Hardy), feu Cécile (feu Marcel Marcotte), feu Lucien, Fernande (feu René Motard), Roland (Françoise Perron), Émile (Marthe Marcotte), feu Annette (feu Gaston Hardy), Isabelle (feu Julien Montambault), feu Jeanne (André Fortin), Simone (feu Armand Boulay), Paulette (feu Claude Leclerc) et Camille (André Beaudry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rivard: Lorraine (feu Fernand Audet), feu Nicole (Alexis Marcotte), feu Wilbrod (Diane Frenette), feu Pierre (Aline Alain), Danielle (Bruno Marcotte) et Jean (Pierrette Lamothe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond et des soins à domicile. Monsieur Fillion ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 rue St-Cyrille, St-Raymond (QC), G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'église.