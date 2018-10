MARCOUX, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 septembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Michel Marcoux. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h30 à 12h20.Il laisse dans le deuil ses filles: Guylaine (Serge Lachance), Nathalie (Jean-Claude Toutant) et Caroline (Mario Plamondon); ses petits-enfants: Gabriel, Mégane et Dérek; ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jacques, Daniel, feu Gaston (Linda Tardif), feu Claude, Monique (Denis Gauthier), Ghislaine (Monique Lortie), feu Pauline (feu Arthur Bouchard) et feu Henriette (feu Roger Tremblay); ainsi que de toute la famille Blais de l'ex-épouse et mère des enfants, feu Simone Blais que Michel a soutenue jusqu'à la fin. La famille tient à remercier Dre Caroline Bélanger ainsi que Stéphanie Giguère et Isabelle Dionne de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca