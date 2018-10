BEAULIEU, André



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 septembre 2018, à l'âge de 74 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Beaulieu, époux de madame Gisèle Daigle, fils de feu madame Gemma Paré et de feu monsieur Lauréat Beaulieu. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Sonia Gauvin), Christian (Diane Caron); ses petits- enfants: Noémie, Marc-André, Ariane, Charles-Étienne, Justine, Emanuel et Frédéric; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle: Jacqueline (feu Jean-Léon St-Pierre), Rosaire (Lise Ruest), feu Françoise, Béatrice (feu Réginald Turgeon), William (Huguette Delisle), feu Claudette (Denis Dubé), feu Pierrette (feu André Beaudry), Josette (Claude Jacques), Clermont, feu Marcel (feu Lisette Desrosiers), Rénald (Ghislaine Savard), Nicole (Serge Desmeules), son grand ami d'enfance Michel Boucher (Micheline Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué au confort de monsieur Beaulieu que ce soit dans le domaine hospitalier, son médecin famille et le CLSC, par leur présence auprès de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec Téléphone : 1 800 565-4515 Courriel : infoquebec@rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec ou à la Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière, poste J-9000, Québec, Québec Téléphone : 418 663-5155 Site web : fondation@fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.