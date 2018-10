BARRETTE, Maurice



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 septembre 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Maurice Barrette, ancien gardien de but des Remparts de Québec, fils de feu monsieur Gaëtan Barrette et de feu dame Rollande Lambert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, sa fille dévouée et bien-aimée Emilie; ses frères et sœurs: Fernand (Diane Allard), Gaétan Jr. (Linda Pougher), Diane (Gérard Lemire), Ghislaine (Réjean Denis), Richard, Denis (Sylvie Denis) et Sylvie (Jean-René Demers); la mère de sa fille Linda Ferland ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Mario (Mété) Tremblay. La famille tient à remercier le personnel du B5, la Dre Marie-Noëlle Côté et son équipe de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leurs bons soins et leur dévouement ainsi que Jean-Mathieu pour sa patience et sa compassion. Un sincère merci également au Dr. Denis Fournier du Christ-Roi. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre le Rucher, 4932, rue Pierre-Georges-Roy, St- Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 1V7.