BRINDAMOUR, Irène



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 25 septembre dernier, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Irène Brindamour épouse de feu Albert Chartier dit Hudon. Elle était la fille de feu Cléophas Brindamour et de feu Anna-Marie Cloutier. Elle laisse dans le deuil son fils René Hudon (Line Castonguay); ses frères et ses sœurs : Gaston (Ghislaine), Lionel, Claude (Jeannette), Jean-Marie (Nicole), Claudette (Jean-Claude Huot), Murielle (Cecil Ouellet), Suzanne (Michel Lemieux), feu Raymonde (Michel Comeau), feu Antoine (feu Collette), feu Raymond (Véronique) et feu Cécile (feu Germain Durocher), ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 5 octobre de 12h à 14h. La famille désire remercier le personnel soignant du 5e étage du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués.