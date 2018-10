MARTIN, Hugh W.



Le 20 septembre 2018 à Ajax, ON, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Hugh W. Martin, époux de madame Louise Cournoyer.Le vendredi 5 octobre 2018, un hommage lui sera rendu en la salle de recueillement de 15 h à 16 h. Suivi d'une réception de 16 h à 19 h à la :Il laisse dans le deuil son épouse Louise, sa fille Andrea (Tony) et son fils Gregory (Kara); ses petits-enfants; ses sœurs: Anne (Michael) et Maureen; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cournoyer: André (Agathe), Jacqueline et Louis Denis; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Hughie, à Grandview Children's Centre, Oshawa (www.grandviewkids.ca). Des formulaires seront disponibles sur place.