DUVAL, Yvon



À son domicile, le 29 septembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé subitement monsieur Yvon Duval, époux de madame Marie Joncas. Fils de feu madame Marie-Jeanne Fournier et de feu monsieur Adélard Duval, il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Paul Vincent), Carl et Gina (Steve Harton); ses petits-enfants: Vanessa (Jean-Pierre Daigle), Nicolas son p'tit universitaire et Pier-Alexandre. Il était le frère et le beau-frère de: Thérèse (Jean-Baptiste Caron), feu Raymond (Eugénie Bérubé), feu Marcellin (Gertrude Morin), Simone, Guy (feu Simone Morin), Carmelle (Jean-Luc Duval), Richard (Ghislaine Bourbeau) et Gaston (Louise Caron); de la famille Joncas: Noëlla (Léandre St-Pierre), feu Noël (Pauline Morin), Rose-Aimée, Julienne, René (Lise Jalbert), Micheline (Gaétan Pelletier), Lise (Serge Desgagnés), Mariette, Marcelle et Marlène. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au Dr Alexis Carrier, à sa belle Kim et à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur délicatesse et leurs attentions manifestées lors de ses hospitalisations. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org ou aux Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet, 183, rang Terrebonne, Sainte-Perpétue (Québec), G0R 3Z0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la