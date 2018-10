LAFLAMME, Florence Bertrand



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 10 septembre 2018, à l'âge de 100 ans et 7 mois, est décédée madame Florence Bertrand, épouse de feu monsieur Agénor Laflamme, fille de feu madame Liliane Harbour et de feu monsieur Ovila Bertrand. Elle était la sœur de feu Georgette (feu Denis Montpas), feu Lauretta (feu Paul Carbonneau), feu Pierrette (feu Robert Forgues) et de feu Laval Bertrand. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Léo, Nicole (feu Bertin Trudeau), Gaston (Lidgie St-Pierre), Michel (Mariette Martel), Guy, Paul, Gisèle (Gilles Tessier) et Claude (Téré Wells); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.