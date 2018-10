TANGUAY, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2018, à l'âge 78 ans, est décédé monsieur André Tanguay, époux de madame Monique Roy. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Elisabeth-Anne Hébert), Eric (Michelle Tremblay) et Carl (Nathalie Girard); ses petits-enfants: Vincent, Philippe, Geneviève (leur mère Julie Vézina), David-Alexandre, Aryane et Jasmyne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: Michel (Françoise Gauthier), Jean (Jocelyne Légaré), Francise (feu Alain Mayer), Danielle (P.-A. Carpentier), Suzanne, Josée (Clément Richard), Roselyne (Jacques Côté), Nicolas (Lucie Rochette) et Silvie (John D. Paquette); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/). Selon les volontés du défunt il n'y aura aucune cérémonie.