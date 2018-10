BUREAU, Alice Béland



Au CHUL, Québec, dans les bras de son fils Camil, le 28 septembre 2018, à l'âge de 95 ans et 6 mois est décédée‚ madame Alice Béland, épouse de feu monsieur Paul Bureau. Elle demeurait depuis 72 ans dans sa maison à Donnacona et vivait seule depuis près de 25 ans. Elle ne passa que les 2 derniers jours de sa vie aux soins palliatifs du centre hospitalier. La famille recevra les condoléances aule dimanche 7 octobre 2018, de 19 h à 21 h 30 et le lundi 8 octobre à partir de midi.de Donnacona et de là, au cimetière paroissial. Madame Béland laisse dans le deuil ses fils: Jean-Guy (Lise Brunelle), Camil (Jean Goulet), Paulin (Jasmine Marcotte); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Adréanne (Jonathan Blais), leurs fils Loïc et Lucas, Christine (Simon Matte) leurs fils Élie-Charles et Félix-Olivier, François-Louis (Jessica Morneau); Bruno-Paul (Laetitia Arnould) leur fille Raphaëlle, Loriline (Jérémie Paillé) leur fille Alice; Jean-Stéphane; ses belles-soeurs: Jeanne Bureau (feu Édouard Cantin), Pierrette Bertrand (feu Thomas Bureau), Dina Plamondon (feu Lucien Bureau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier, Dre Johanne Frenette pour son grand dévouement, soutien, disponibilité, respect, professionnalisme et humanisme; Mme Guylaine Moisan Trottier (son intervenante pour tous les besoins de notre mère depuis 13 ans et également Djino Gosselin (infirmier du CLSC) au cours des 3 derniers mois. Mille mercis aux parents, proches, neveux, nièces et amis(es) de Camil pour leur dévouement extraordinaire auprès de notre maman. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc, G1K 5Y9.