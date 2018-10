DELORME, Marcel



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 20 septembre 2018, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédé monsieur Marcel Delorme, époux de feu madame Thérèse Coulombe, fils de feu madame Mélanise Charron et de feu monsieur Napoléon Delorme. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de Granby à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe (Réjeanne Poulin (Breton), ses enfants: Mireille (Jean Tremblay), Michel (Carmelle Sirois) et Pierre; ses petits- enfants; ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes