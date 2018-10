CÔTÉ, Lise



Au CHUL, le 19 septembre 2018, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Côté, épouse de feu monsieur Léonce Lapointe, fille de feu madame Marie-Anne St-Pierre et de feu monsieur Théophile Côté. Native de Matane, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h45.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Ghislain Germain); ses petits-enfants: Samuel (Doriane Caron) et Alicia; sa belle-soeur Yvonne Lapointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et beaucoup d'ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs: Ernest, Benoît, Georges-Marie, Élie, Berthe, Rachel et Jean-Marc. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL, en particulier Dre Marie-Claire Denis, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site web: https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc et/ou à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.