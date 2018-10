TOUSSAINT, Lorraine Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 septembre 2018, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédée, entourée des siens, madame Lorraine Nadeau, épouse de monsieur Roger Toussaint, fille de feu madame Emma Toussaint et de feu monsieur Édouard Nadeau. Elle demeurait à St-Charles de Bellechasse.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à compter 12 hL'inhumation suivra au cimetière St- Charles de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil outre son époux, Roger, ses enfants: Josée (Gilles Mercier), Élise (Claude Bélanger), Pierre et Michel (Marie-Josée Blanchet); ses petits-enfants: Stéphanie (Daniel Deschênes), Jessica (Éric Champagne), Julie, Annick, Guillaume, Maxime et Thomas; ses frères et sœurs: feu Irène (feu Rosaire Vallée), feu Normand (Claire Boisvert), feu Donald, Dorothée (feu Antonin Laflamme, feu Gilles Roy), feu Jean-Clément (Henriette Poulin), Claude (Irène Godbout), Christiane, Louise et Fabiola (Gérald Dubois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Toussaint; feu Edgar (feu Julienne Paradis), feu Armandine (feu Alphonse Nadeau), feu Yvonne (feu Jean-Baptiste Godbout), feu Bella (feu Roland Routhier), feu Marie-Ange (feu Philippe Labrecque), feu Irène (feu Napoléon Laliberté), feu Robert (feu Simone Bilodeau), feu Roland (Lilianne Laflamme), feu Jeanne-D'Arc (feu Léger Bolduc), feu Nova (feu Benoît Gonthier (Catherine Mercier)), feu Jeannine (Albert Lacasse), Colette et feu Raynald (Lucille Richard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Benoit Duhaime ainsi que le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles-Couillard, 20 Av St-Georges, Saint-Charles-de-Bellechasse, QC G0R 2T0. Des formulaires seront disponibles sur place.