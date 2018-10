BEAUMONT, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 septembre 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Beaumont, époux de dame Gina Robitaille, fils de dame Jacqueline Légaré et de feu monsieur Maurice Beaumont. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gina, sa fille: Sara Beaumont (Jean-François Nolet); sa mère Jacqueline Légaré; sa sœur Diane Beaumont; ses beaux-frères et belles-sœurs: Charles Robitaille (Marie-France Branchaud), feu Josanne Robitaille (Jean-Ross Drouin) et Bernice Robitaille (Mario Venne) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s, dont Karine Paquet. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-683-8666 (www.cancer.ca).