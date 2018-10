GOBEIL, André



À l'Hôpital Laval, le 15 septembre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur André Gobeil, fils de Stanislas Gobeil et de Gabrielle Lajoie. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Karine et Andrée-Ann (Cédric Gingras-Rouillard), son petit-fils Alexandre Rouillard-Gobeil qui était son petit rayon de soleil; ses sœurs: Micheline (feu Gaston Gingras), Lise (feu Jean-Paul Labranche) et feu Madeleine Gobeil; ses neveux et sa nièce: Martine Gingras, Éric Gingras (Cynthia Lavoie), Michel Labranche et Claude Labranche (Cory Elward), sans oublier la mère de ses enfants Carole Sévigny (Alain Duchesne) ainsi que de nombreux petits-neveux, petites-nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du département des soins palliatifs de l'Hôpital Laval et le personnel du CLSC de la Jacques-Cartier pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 tél. : 514-861-9227.