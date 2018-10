MOREAU, Julien



Au CHSLD St-Apollinaire, le 27 septembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Julien Moreau, époux de madame Fleurette Fréchette. Il demeurait à St-Apollinaire. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Lorraine (Sylvain Lauzé) Lucie (Réal Lambert), Diane, Lina, Jean (Annie Dubuc); ses frères et soeurs: feu Gérard (feu Irène Bourret), Laurette (feu Donat Therrien), feu Denis (Thérèse Therrien), feu Florian (feu Cécile Turgeon), feu Julienne (feu Lucien Fréchette), feu Jean-Guy Moreau (feu Odette Gagné), feu Lauréat (Clémence Dubois), Doris (Georges Jeannotte), feu Réjean (Cécile Gosselin); ses belles-soeurs et beaux-frères: feu Gérard, Yvette (feu Donat Rousseau), feu Jeanne-d'arc (feu Jean-Paul Houde), feu Alphonse (Claudette Gingras), feu Marie (feu Gilles Charest), Claudia (Robert Allard), Lucienne (Clément Bédard), feu Germaine (Adrien Lalibert); ses petits- enfants: Martine, Maxime, Éric, Maria, Sébastien, Joanie, François, Audrey, Sandra, Marilyne, Maripier, Pierre-Antoine, Jean-Christophe; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Léa, Milan, Jolyann, Jayden, Derek, Zachary, Ryan, Malick, Ali ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du CHSLD de St-Apollinaire. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.