BOULANGER, Nathalie

Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 29 septembre 2018, à l'âge de 53 ans, est décédée dame Nathalie Boulanger, fille de feu monsieur Armand Boulanger et de feu dame Monique Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Ses cendres seront déposés ultérieurement au cimetière St-Charles avec celles de sa mère, son père et son frère Serge. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gilbert (feu Colette Bernier et son épouse Anne Bois), feu Anne (feu Yvan Roy), Hélène (Gérard Deverdenne), feu Serge, Gaëtan (Line Leblanc), Johanne, David (Éliane Rêgo), Claude, et Mario (Monique Turgeon). Sa tante Éliane (feu Roger Goulet), et son oncle André (feu Louise Berthiaume). Notre frère Gilbert était le parrain de Nathalie, et celle-ci était la marraine d'Émie (la fille de notre frère Gaëtan et de Johanne Giguère qui est aussi la maman d'Audrey et Julien). Elle laisse également de nombreux neveux et nièces; Isabelle (Nicholas), Frédéric (Nicole), Christian (Lisa), Daniel (Lucie), Patricia (Claude), Alain, Julien (Karine), Oriana (Daniel), Milène (Travis), Philippe (Kathleen), Chantelle (Thierry), Émie (Mathieu), Audrey (Guillaume), Cassandra, Mathieu, et Antoine. En plus des cousins et cousines des familles Boulanger, Fournier, Nicole, Goulet et Anctil... Elle laisse ses grandes amies de cœurs Manon et Meryam, ainsi de nombreux ami(e)s et collègues qui l'ont toujours accompagnée… La famille tient à remercier: Le personnel du département de Neurologie du 3ième étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, et le département des soins palliatifs au Centre d'Hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca.