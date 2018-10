BLANCHET, Claude



À son domicile, le 26 septembre 2018, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Claude Blanchet. Époux de dame Clémence Thériault, fils de feu dame Émelda St-Amant et de feu monsieur Henri-Louis Blanchet, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse Clémence, ses enfants: Claudette (Jacques Duval), Jacqueline (Gilles Tardif), Serge (Chantal Jean), Yvan (Marielle Gagnon), il était aussi le père de feu Yvan décédé en 1962. Ses petits-enfants: David, Samuel, Jean-Stéphan, Dave, Marie-Claude, Marc-André, Steve et leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants: Lorie, Antoine, Émile. Ses frères et ses sœurs: Jean-Guy, Denise, Laurence, René, Roland, Margot, Laurent, Julie, feu Jocelyn, Daniel. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Blanchet et Thériault, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à adresser de sincères remerciements au personnel infirmier des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, à celui de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur accompagnement et les soins d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer (pour le traitement du cancer de la prostate), 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3. Il sera possible de le faire à la résidence funéraire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 5 octobre 2018 de 19h à 21h,, jour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial " Bellevue".