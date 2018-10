JACQUES, Gisèle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 septembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Gisèle Jacques, épouse de feu monsieur Gaston Gingras, fille de feu monsieur Hormidas Jacques et de feu dame Yvonne Déry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église Notre-Dame-de-Recouvrance, 260, avenue Bélanger, Québec QC G1M 1V6.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son frère Roland (Jeannine Abgral); ses sœurs: Rosilda et Louise; plusieurs membres de la famille Gingras et Jacques comprenant ses neveux et nièces sans oublier ses filleul(e)s: France Pigeon (Normand Rivard), Nancy Jacques et Patrick Roberge ainsi que ses petits-enfants de cœur: Audrey-Ann et Christelle et ses nombreux ami(e)s du manoir Sully.