7 cours fitness à Montréal que vous devez absolument essayer avec votre BFF

Si votre BFF et vous cherchez une nouvelle activité physique pour vous mettre en forme, mais souhaitez faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on a quelques idées pour vous!

Comme c’est beaucoup plus motivant de s’entraîner à deux, on vous propose d’essayer ces cours qui se démarquent par leur côté inusité et innovant avec votre BFF. LET'S GO!

1. Yoga aérien

Avec ses hamacs suspendus dans les airs, le yoga aérien ou anti-gravité vous permet d’expérimenter différentes inversions, tout en limitant la pression sur la colonne vertébrale. C’est l’endroit où exercer sa flexibilité, son équilibre et sa souplesse. Une façon différente de pratiquer le yoga!

Où: Loft 102, Studio Libre, Centre Inspire

2. Soul Cycle

Contrairement au spinning normal, où l'on se concentre surtout sur les RPM, le Soul Cycle, lui, utilise la musique pour vous diriger.

Où: b.cycle, Spin Énergie

3. Orange Theory

Le cours se base sur le rythme cardiaque de chacun pour vous pousser à atteindre vos objectifs fitness.

Durant une session d'Orange Theory, les participants portent tous une montre qui calcule les battements du cœur, ce qui leur permet de rester dans la «zone de travail» tout au long de l’entraînement.

Un mélange de cardio (tapis roulant), rameur et poids libres compose les 60 minutes que dure une session.

Où: Orange Theory Griffintown

4. Cours de twerk

Vous aimez vous déhancher? On a trouvé le cours parfait pour vous: des séances de twerk!

En plus de vous faire dépenser de l’énergie, le cours vous permet de parfaire votre technique de twerk.

Où: Studio bizz

5. TRX

Cet entraînement, conçu par une ex-marine, vous amène à utiliser la gravité et le poids de votre corps pour renforcer vos muscles.

Les exercices sont effectués à l’aide de cordes avec des poignées suspendues. Le moyen idéal pour renforcer ses muscles abdominaux!

Où: You But Better

6. Biner Training

Cet entraînement en circuit se fait en minigroupe, ce qui permet au coach de vous accorder une attention particulière.

Les circuits changent à chaque séance et vous allez travailler tous les groupes musculaires. Certains sont plus cardio, d’autres plus musculaires.

À vous de choisir ce qui vous parle le plus!

Où: Biner Training Studio

7. Bounce Party

Un entraînement sur un trampoline, ça ne peut pas être plate! Travaillez en intensité durant 45 minutes au cours desquelles votre cardio sera mis à rude épreuve.

Le trampoline vous permet d’effectuer les exercices en amortissant les chocs qui peuvent parfois se faire sentir dans vos articulations. Intrigant!

Où: House of bounce

