Denis Roy



Au Centre d'hébergement de Saint-Anselme, est décédé monsieur Denis Roy, le 28 septembre 2018 à l'âge de 81 ans, époux de madame Pierrette Godbout et fils de feu Alexandre Roy et de feu Marie-Laure Létourneau. Il demeurait à Saint-Anselme (autrefois d'Honfleur).Monsieur Denis Roy était un des co-fondateurs de l'entreprise Les Distributions Alimentaires Roy inc. (anciennement Distributions Roy, Fortier, Boutin)distributeur de viandes dans la région de Chaudière-Appalaches.dimanche le 7 octobre 2018 de 14h à 16h et de 19h à 21h30. Lundi, jour des funérailles, la salle sera ouverte de 10h à 12h45.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son épouse Pierrette Godbout; ses enfants : Nathalie (Marcel Fournier), Caroline, Sébastien et Renaud; ses petits-enfants : Alexis, Antoine (Émilie Brochu) et Laurie-Ann. Il était le frère de : feu Clémence (feu Alexandre Lavallée), Lauriette (feu Bernardin Roy), Paule, Victor (Claudette Laliberté), Jean-Claude(Nina Roy), Céline (Richard Pesant), René, Yvon (Gabrielle Murray), Francine (Hervé Morin), Ghislain(Colette Normandin), Lisette (Jacques Lapointe), Jean-Marc (Pauline Fradette), Mario (Colette Prévost) et Rémi (Liliane Veillette). De la famille Godbout, il était le beau-frère de : feu Gertrude (feu Damien Dumas), feu Charles-Henri, feu Roland (Murielle Sylverwood), Patrick (feu Dina Tremblay), Bernard (Pauline Poirié), Aliette (feu Gaston Corriveau, Yves Morin), Rose-Hélène (Jean-Claude Cliche), Jeannette (Denis Bourget). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et ancien(ne)s employé(e)s.La famille tient à remercier l'exceptionnel travail de l'équipe de soins du CHSLD de Saint-Anselme pour leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don :Société Alzheimer Chaudière-Appalaches440, boul. Vachon Sud C.P.1Ste-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4Tél : 418-387-1230, sans frais 1-888-387-1230Fax : 418 387-1360info@alzheimerchap.qc.caDes formulaires seront disponibles sur place.Pour transmettre vos messages de condoléances à la famillevoici notre adresse courriel : maison@royrouleau.ca ou www.royrouleau.caEntreprise membre de la CTQ