LAMOTHE, Marie-Alice Sansfaçon



À Portneuf, le 27 septembre 2018, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Alice Sansfaçon, épouse de feu monsieur Laurent Lamothe. Elle demeurait à Portneuf. Madame Sansfaçon laisse dans le deuil sa fille Pierrette (Jean Rivard) et son petits-fils Maxime ainsi que Marc-Alexandre Rivard. Elle est allée rejoindre son marie et sa sœur Aurore ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamothe. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à Ginette et Marjolaine Lamothe pour leur présence et leur accompagnement ainsi qu'au personnel de la Résidence familiale des ainés de Portneuf dont Bertrand, Lucie, Donéli et Nadia pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Sansfaçon ne sera pas exposée. Il n'y aura pas de condoléances.sous la direction de laet, par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & Fille Ltée, Pont-Rouge