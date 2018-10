SIMONS, Gordon Donald



Au Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home, le 29 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gordon Donald Simons, époux de dame Barbara Schneider, fils de feu monsieur Archibald Simons et de feu dame Eva Black. Il demeurait à Québec. Monsieur Simons était un homme d'affaires de Québec et membre de l'Ordre national du Québec.le mardi 9 octobre 2018 de 18h à 21h, le mercredi 10 octobre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h.La famille vous y accueillera 2 heures avant. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Barbara, ses enfants: Beth Simons-Chambers (Roger Chambers), Lynne Simons-McCrindell (Duncan McCrindell), Peter Simons (Britta Kröger) et Richard Simons (Julie Pouliot); ses petits-enfants: Matthew, Carolyn, Kevin, Pénélope et Nicolas, sa sœur Barbara Simons-Miller (feu Jack Miller); ses belles-sœurs et son beau-frère: Harriet Schneider-Day (Charlie Day) et Suzanne Schneider; ses nièces et son neveu: Nadya, Shelley et Peter. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués et le support apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Laval Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 ou à la Fondation du CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5.