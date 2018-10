OUELLET, Jean-Noël (Popeye)



À la Villa de Rivière-Bleue, le 25 août 2018, à l'âge de 81 ans et 8 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jean-Noël Ouellet, époux de Mme Nicole Racine. Fils de feu Thaddée Ouellet et de feu Odile Bérubé, il demeurait à Rivière-Bleue. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Sonia (Réal Gingras), Nathalie, Johanne (Gérard Mikulis), Chantal (Guy Lemay) et Martine (Michel Caron); ses 17 petits-enfants; ses 14 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et sœurs: feu Jeannette (feu Georges Plourde, feu Albert Madore), feu Adélard (feu Gertrude Sylvain), feu Régina (feu Auguste Castonguay), feu Gertrude (feu Jos Dionne), Léonard (feu Isabelle Bossé), feu Marie (feu Pierre Castonguay), feu Joseph (Georgette Belleau), feu Thérèse (feu Roger Bossé), feu Noëlla (feu Georges Morin), Thérèse (Robert Sénéchal). Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine, neveux, nièces, cousins, cousines et des amis. Les funérailles ont été laissées aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 11h à 13h45 à laLa famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de la Villa de Rivière-Bleue, au Dr Frédéric Boivin ainsi que Dr Pierre-Olivier Dufresne pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation La Ligne de Vie du Témiscouata (774, Rue Villeneuve, C.P.5082, Témiscouata Sur Le Lac QC, G0L 1E0)