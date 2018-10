MORIN, Jeannine



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 27 septembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Morin, épouse de feu François Charest. Elle demeurait à Québec au Manoir St-Louis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Marie Brien), Micheline, Denis (Monique Fortin) et Sylvie; ses petits- enfants: Rémi, Benoît et Éliane (Jean-François Normand) Charest; Nina, Julie (Justin Kaplan) et Lisa (Jackson Coghill) Charest. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Françoise, Réal, Céline, André (Denise Renaud), Louisette, Monique, Claude (Suzanne Lamarre) et Lise (Sylvain Bélanger); ses belles-sœurs et beaux-frères: Suzanne Bastien (feu Clément Morin), Eddy Charest et Colette Vézina (feu Yvan Charest) ainsi que ses neveux et nièces des familles Morin et Charest. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.La famille remercie le personnel de l'IUCPQ pour la qualité des soins prodigués et pour l'attention apportée, particulièrement à l'unité de soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Tél: 418 682-6387 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.