FAGUY, Thérèse Cloutier



Au Centre d'hébergement de soins de longue durée de la Mitis, le 1er octobre 2018, est décédée à l'âge de 92 ans et 4 mois madame Thérèse Cloutier, demeurant à Mont-Joli, épouse de feu monsieur Léandre Faguy, fille de feu monsieur Séverin Cloutier et de feu madame Célanire Lévesque. La famille recevra les condoléances le mercredi 10 octobre de 13h à 16h, à laL'inhumation aura lieu ultérieurement au Mausolée François-de-Laval du Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses neveux, ses nièces et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet :www.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurentLes services professionnelsont été confiés à la :