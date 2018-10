BOUCHER, Roger



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 19 septembre 2018, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roger Boucher, époux de feu dame Estelle Côté, fils de feu dame Cécile Bélanger et de feu monsieur Louis-Philippe Boucher. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Pétronille de l'Île d'Orléans. C'est dans l'amour et l'espérance qu'il est allé rejoindre ses frères: Guy (feu Marthe Lachance) et André (feu Marcelle Gagnon). Il laisse dans le deuil, les membres de sa belle- famille Côté, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel du CHSLD St-Brigid's Home, pour les bons soins prodigués avec respect et professionnalisme. Un merci particulier à son neveu Jean, pour sa disponibilité et son humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.