MASSE, Patrick



Au CHUL de Québec, le 21 septembre 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Patrick Masse, époux de madame Elaine Verreault. Il était le fils de monsieur Laval Masse et de feu madame Pauline Leblanc. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratif. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie de Lévis, 152 Rue du Mont-Marie, Lévis, QC G6V 8X1. Monsieur Masse laisse dans le deuil son épouse, madame Elaine Verreault; ses enfants: Gabriel et Charles-Olivier; son père monsieur Laval Masse; sa sœur Nathaly (Marc Lavoie); sa belle-mère madame Cécile Caumartin; sa belle-sœur Marie-Josée (Gilles Chevalier); son filleul Jonathan; ses nièces: Mélissa et Stéphanie Plamondon (Maxime Bélanger) et Mélanie Verreault ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le gendre de feu monsieur Guy Verreault. Un remerciement spécial au personnel du 2ème étage Sud-Ouest du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca