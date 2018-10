BOILY, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 septembre 2018, à l'âge de 84 ans est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Raymond Boily, époux de madame Colette Nolet, fils de feu Eugène Boily et de feu Yvonne Fraser. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h30.et de là, au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans une immense tristesse, son fils Steve (Isabelle Chouinard) et ses petits-enfants qu'il chérissait tant: Jérémy et William (leur mère Mélanie Gosselin). Il était le frère de: feu René, feu Marie (feu Charles Boulianne), Lucille (feu Léopold Brassard), Thérèse (feu Lucien Tremblay), feu Noël (Gisèle Tremblay), Yvonne (Jean-Louis Deschesnes), feu Jacques (Rachel Magnant), Rock (feu Nicole Thouin) et Lucien (feu Huguette Nolet). De la famille Nolet, il était le beau-frère de: Dolorès (feu Claude Gaudreau), Liliane (feu Emilien Nicol), feu Guy (Madeleine Chabot), Hélène (Robert Bernard), Gilles (Hélène Pelletier), Jeanne-Mance (Yvon Noël), feu Monique (Roger Lecours), Pierrette (Joseph Langlois), feu Carmen (Gilles Fontaine), Françoise (Jacques Beaudoin), Line (Jacques Leclerc) et Johanne (Nelson Vallières). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la