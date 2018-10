ARSENAULT, Gilles



À l'hôpital Jeffery Hale de Québec, le 27 septembre 2018 à l'âge de 72 ans est décédé M. Gilles Arsenault, conjoint de madame Irène Beausoleil, fils de feu Dame Marie-Ange Létourneau et de feu M. Jean-Guy Arsenault. Il demeurait au CHSLD de l'hôpital Jeffery Hale. La famille accueillera parents et amis pour les condoléances en présence des cendresde 10h à 11h.Outre son amour Irène, monsieur Arsenault laisse dans le deuil ses enfants adorés: Karen (Richard Labadie), Richard (Marie-Josée Mercier); ses petits-enfants: Danny Labadie et Laurie et Jade Arsenault; ses frères et sœurs: André (Denise Lessard), Denis (Hélène Roy), Roger (Anne Savary), Suzanne (Daniel Baril), Monique (Louis Garneau); ses beaux- frères et belles-sœurs René (Laurette Dion), Antoine (F.E.C.), Victor (feu Yvonne Dubois), feu Henri (feu Clittus Bélair), feu Isidore (Jacqueline Dubois), Michel (Denise Bussières), Cécilien (Marie-Anne Bussières), Thérèse, Cécile (Arthur Côté), Joseph (Denise Bernier), Dorina (Pierre Sabourin); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, la mère de ses enfants, Dame Anne Doré, et sa chère amie de longue date, Mme Francine Sylvain de même que plusieurs autres ami(e)s. La famille désire témoigner sa grande reconnaissance au personnel du 4e étage du Jeffery Hale: infirmier(e)s, préposé(e)s et médecins, pour toutes les attentions et les bons soins prodigués à Gilles au cours des deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec), téléphone: 418 527-4294, site internet : societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.