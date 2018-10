Au Québec: les entreprises condamnées à être achetées plutôt qu’acheteuses?

Certains mythes sont tenaces. Comme celui voulant que les entreprises du Québec inc. sont condamnées à être achetées plutôt qu’acheteuses.

Pas moins de 7 dirigeants de PME sur 10 croient que les entreprises d’ici se font davantage acheter par des sociétés étrangères que l’inverse, révèle un sondage commandé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dont le Journal a obtenu copie.

Pourtant, année après année, c’est plutôt l’inverse qui se produit.

C’est vrai, depuis le retour au pouvoir des libéraux en 2014, le nombre de sièges sociaux au Québec a poursuivi sa pente décroissante, passant de 567 à 558 de 2014 à 2016, selon les données de Statistique Canada.

Pourtant, pas moins de 375 compagnies étrangères ont été acquises par des sociétés québécoises, de 2010 à 2018, alors que 102 compagnies d’ici étaient achetées – en tout ou en partie – par des entreprises étrangères.

Parmi les quelque 300 répondants membres de la Chambre de commerce, 28 % des entreprises ont réalisé des acquisitions au cours des cinq dernières années. Dans 13 % des cas, elles ont même procédé à plus d’un achat d’entreprise.

D’où vient cette impression de perte de fleurons?

Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises emblématiques du Québec inc. (Saint-Hubert, le Cirque du Soleil, Alcan, Rona) ont effectivement été cédées, reconnaît Luc Gagnon, le chef de la direction financière de Spiria. L’entreprise, qui développe des logiciels sur mesure, a procédé à plusieurs acquisitions au cours des dernières années.

« Les gens ne connaissent pas aussi bien les PME, qui elles font acquisition après acquisition à l’extérieur du Québec. Or, 92 % des emplois au Québec se retrouvent dans les PME. Peut-être que ça frappe moins l’imaginaire, mais la réalité c’est ça. »

Président et chef de la direction de la Chambre de commerce, Michel Leblanc acquiesce. « On est plus une société prédatrice qui cherche des cibles à l’étranger que l’inverse. C’est dommage, mais on a encore une vision erronée de ce qu’on représente comme communauté d’affaires ».

Les médias ont leur part de responsabilité dans cette perception selon lui. « Les gens d’affaires sont comme tout le monde, une bonne partie de leurs informations proviennent des médias, et une vente d’entreprise québécoise obtient plus de visibilité qu’une acquisition étrangère », souligne-t-il.