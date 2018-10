TOUZIN, Irène Vallée



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 12 septembre 2018, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Irène Vallée, épouse de feu monsieur Lorenzo Touzin. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Vallée laisse dans le deuil ses enfants: Paul-André (Fleurette Lafontaine), Joscelyne (Ross Christopher), Serge (Gisèle Falardeau), Micheline (Pierre Ménard), Diane (feu Bernard Biasotto), Guylaine; ses 13 petits-enfants, 19 arrière- petits-enfants et 2 arrrière-arrière-petits-enfants; ses soeurs: Catherine Vallée Toutant, Élisabeth Vallée Laquerre, Thérèse Vallée Allard, Marielle Vallée Trottier, Jeanine Vallée ainsi plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur attention particulière ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca