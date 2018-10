ROY-DESROCHERS, Miguel



À Saint-Isidore, le 20 septembre 2018, à l'âge de 25 ans, est décédé accidentellement Miguel Roy-Desrochers. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil sa mère Carole Roy (Yvan Rancourt), son père Mario Desrochers (Missy Souza), sa soeur Mélissa Roy-Desrochers (Éric Asselin), son neveu Loïk Asselin, ses grands-parents maternels: monsieur Clément Roy et madame Rolande Fortier; sa grand-mère paternelle madame Claudette Pageau (feu Patrick Desrochers); ses oncles et tantes: Lucie Roy (Claude Hébert), Félix Roy (Nathalie Dubreuil), Pascal Roy (Isabelle Parent) et Martin Desrochers (Karine Gagnon); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, en particulier Cloé Gadoury. La famille vous accueillera à la résidencede 19h à 22h et le samedi 6 octobre à compter de 9h.