ROY, Marthe-Aurore



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 23 septembre 2018 à l'âge de 93 ans est décédée madame Marthe-Aurore Roy, fille de feu Aristide Roy et de feu Aurélie Marquis. Elle était native de Saint-Anselme.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Anselme sous la direction de laElle était la sœur de : feu Oscar (feu Evelina Gourgues), feu Roland (feu Solange Guertin), feu Marc-Aurèle (feu Marie-Ange Lamontagne), feu Elphège (feu feu Marie-Rose Gourgues), feu Patrick (feu Julianna Fournier), feu Bernard (feu Cécile Morissette), feu Rosa (feu Alfred Blais), feu François (Blanche Couture), feu Lorraine (feu Mike Droulis), feu Simon, feu Marielle (feu Léo Laperrière) et feu Sr Isabelle, n.d.p.s. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des sincères remerciements au personnel du CHSLD, ainsi qu'au Dr Anne Laliberté pour les très bons soins prodigués. Un merci spécial à madame Rita Roy et monsieur Yvon Roy qui l'on assisté lors de son décès. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fabrique Saint-Benoit de Bellechasse (Saint-Anselme) 115, rue Principale, Saint-Anselme (Québec), G0R 2N0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :