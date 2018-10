GODBOUT, Gérald



Entouré de l'amour des siens. Au CSSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 septembre 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé Gérald Godbout, fils de feu monsieur Jean Godbout et feu madame Lauréanne Godbout et conjoint de Laurence Brochu. Il demeurait à St- Gervais. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Gervais, 225 rue principale St-Gervais-de-Bellechasse, le samedi 6 octobre 2018 de 10 h à 11 h 55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille: Chloé (Lucas Holmes) son fils de cœur: Nicolas Pouliot (Marie- Michèle Laflamme); ses frères et sœurs: Marcelle (Philippe Leblond), Denise, Jean-Guy (Marielle Lacroix), Ghislaine (feu Jean-Noël Thibodeau), Gaétane (Bernard Duquet), Jacques, Lucien, Serge (Nathalie Lizotte), Jocelyn; Les enfants de sa conjointe: David, Jimmy, Jean, Christian; ainsi que ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Brochu; neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis(es). La famille tient à remercier spécialement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués à mon père. S.V.P. compenser l'envoi de fleur par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou en ligne www.fhdl.ca dédié au (soins Palliatifs / oncologie). Des enveloppes seront disponibles à l'église de St-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la