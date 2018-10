Boxe: Adonis Stevenson, une honte selon Tony Bellew

CHICAGO | Certains boxeurs ont de la difficulté à se remettre d’une défaite cuisante. Pour d’autres, ça leur permet d’avoir un second souffle. Ce fut le cas du boxeur Tony Bellew (30-2-1, 20 K.-O.).

On se souvient que Bellew s’était fait liquider en six rounds par le champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson, en 2013. Depuis cette difficile soirée, l’Anglais a rebondi de très belle façon.

Il est devenu champion du monde à deux reprises chez les lourds-légers (200 lb) en plus de disputer deux combats fructueux chez les lourds contre David Haye.

«Je connais du succès parce que je ne suis plus obligé de respecter la limite de 175 lb, a expliqué Tony Bellew lorsque rencontré après la conférence de presse de Matchroom Boxing jeudi. Je n’étais plus capable de faire ce poids et ce fut très souffrant de respecter cette limite pour mon combat contre Stevenson.

«Lors de ce duel, il a été le meilleur homme dans le ring lors de cette soirée. C’est un très bon boxeur. Par contre, avec ce que j’ai démontré au cours des cinq dernières années, je crois que j’ai perdu parce que j’étais complètement déshydraté.»

Une flèche

Bellew n’a jamais eu la langue dans sa poche et il n’a pas hésité à lancer une flèche à l’endroit du monarque québécois.

«C’est une honte que Stevenson ne soit pas plus actif et qu’il n’affronte pas les meilleurs de sa division, a indiqué l’Anglais. Il n’a pas perdu contre Badou Jack à son dernier combat, mais le verdict était très serré.

«Ce serait intéressant que Stevenson affronte d’autres champions chez les 175 lb ou qu’il se mesure finalement à Sergey Kovalev. Par contre, s’il décidait de grimper chez les lourds-légers, chose que je ne lui conseille pas de faire, je l’enverrais au tapis en trois rounds.»

Un dernier gros défi

Comme il le mentionne, Bellew n’a jamais reculé devant une grosse pointure de la boxe.

Il vient encore de le prouver alors qu’il a accepté de croiser le fer avec le champion unifié des lourds-légers, Oleksandr Usyk (15-0, 11 K.-O.), le 11 novembre prochain en Angleterre.

«C’est un énorme défi, a souligné Bellew. Comme je l’ai annoncé le mois dernier, ce sera mon dernier combat et c’est une belle occasion de la finir au sommet.

«Contrairement à d’autres boxeurs, je n’ai pas l’intention d’étirer ma carrière inutilement.»