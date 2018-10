RAJOTTE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 septembre 2018 à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, Monsieur Denis Rajotte époux de feu Liliane Martel. Il était le fils de feu J. René Rajotte et de feu Anna-Marie Gourdeau. Il laisse dans le deuil ses enfants qu'il chérissait profondément: Christian (Lucie Laniel), Mario (Angèle Vézina), Martine (Gaétan Gingras) et Stéphane (Josée Bédard); ses petits- enfants: Rudy Thomassin (Fonda Pettipas), Mathieu, Émilie (Dominic Gignac), Étienne, Mélodie (Pierre Luc Haeck), Jonathan (Lysanne Fortin), Priscilla (Vincent-Mathieu Vézina), Marilyn (Francis Berthiaume), Frédérick (Alison Filion), et Olivier; ses arrière-petits-enfants: Tristan, Édouard, Wilson, Alexis et Eliane; ses frères: Antoine (feu Janine Lachance) et Daniel (Andrée Dorion); ses belles-sœurs: Louisette Tremblay (feu André Rajotte), Simone Bernier (feu André Martel); ses beaux-frères: Fernand Tremblay (feu Lucie Rajotte) et Richard Martel (Carole Giguère). Il laisse également dans le deuil son ami de toujours Monsieur Réal Bond (Graziella Bélanger). À sa demande, un au revoir spécial à ses amis Albatros du Club de Golf Royal Québec qui ont démontré à son égard beaucoup d'amitié et de considération. La famille recevra les condoléances aule vendredi 5 octobre de 17h à 21h.La famille tient à remercier le personnel de l'Unité d'Hématologie située au 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins humains prodigués à notre papa. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD St-Jean-Eudes (6000 3e Avenue Ouest. Québec QC G1H 7J5).