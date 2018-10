Comment aborder la question de notre fille avec mon mari?

Je me suis mise dans une situation difficile face à mon mari à cause de notre fille de 25 ans. Petite déjà, elle confrontait son père et elle avait l’art de le mettre dans tous ses états, juste pour le faire enrager. Prompt et vif, il mordait à tous les hameçons qu’elle tendait et ça finissait en tragédie. Dans le fond, il n’accepte pas qu’elle soit aussi forte que lui, et refuse d’envisager un terrain d’entente. J’ai donc toujours été coincée entre les deux, à servir d’état tampon à leurs querelles.

Il ressent ce choix de notre fille comme un affront et a décidé de couper les ponts avec elle. Ce qui fait que depuis quatre ans, il ne l’a pas vue une seule fois. J’ai bien tenté d’adoucir les angles pour que ça s’arrange, mais ce fut sans résultats. Toujours est-il que depuis que j’ai repris contact avec ma fille il y a trois ans, je la vois en cachette de son père, alors que lui pense que je ne la vois plus moi non plus. Je la vois heureuse avec ce garçon et je voudrais tellement que son père accepte son choix. D’autant plus que je me sens malheureuse dans cette clandestinité. Devrais-je avouer mon crime et m’exposer à sa colère et ses bouderies, ou ferais-je mieux de continuer ma relation avec ma fille dans le secret ?