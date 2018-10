Contrat en Allemagne pour Bombardier Transport

Dans le cadre d’un partenariat avec Siemens, Bombardier Transport a obtenu un contrat de 198 millions d’euros (293 millions $) pour fournir des trains pour Deutsche Bahn, l’entreprise ferroviaire publique allemande.

Bombardier livrera 18 rames à sept voitures et 50 voitures motorisées pour le modèle ICE 4, le train à grande vitesse de Deutsche Bahn.

«Le ICE 4 est le train phare de la Deutsche Bahn et représente parfaitement le transport ferroviaire moderne. Nous sommes fiers de participer à ce projet prestigieux, a affirmé Laurent Troger, président de Bombardier Transport, par communiqué. Notre but est de livrer, avec notre partenaire, des solutions de mobilité qui rendront le transport ferroviaire longue distance sécuritaire, confortable et efficace partout en Allemagne.»

Bombardier Transport s’était entendu en 2011 avec Siemens pour être partie prenante de ce contrat. La compagnie québécoise doit concevoir l’extérieur des véhicules et les caisses en acier, les fabriquer, livrer des bogies porteurs et assembler environ le tiers des ICE 4.