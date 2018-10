POLIQUIN, Georgette



À l'Hôpital de Baie-St-Paul, le 23 septembre, à l’âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Georgette Poliquin, épouse de feu monsieur Antoine Gaudreault. Elle demeurait à Baie-St-Paul autrefois de St-Siméon. Elle a été confiée à laLes membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 10h à 11h. L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Poliquin laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Carmelle Carré), Doris (Jacques Bouchard), feu Céline (Claude Tremblay), France (Jean-François Harvey); ses petits-enfants: Keven, Katia, Julie, Martin, Patrick et Sébastien; plusieurs arrière-petits- enfants; ses frères et soeurs: Jeanne (feu Paul Roy), feu Marthe (feu Marcel Maloney), feu Roland, feu Fernand (Jacqueline Roy), Lilianne (feu Gérard Morisette); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Gertrude (feu Antoine Foster), Paul-Emile (Béatrice Savard), Jeanne-Emma (feu Charles Foster), Anita (feu Georges Guérin), Jean-Baptiste (Jeannette Lavoie), Marthe (Roland Tremblay), Lucienne (Bertrand Bouchard), Eliette (feu Daniel Tremblay), Hélèna (feu Bernard Bhérer), Iréna (Jean Foster), feu Iréné; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la maison d’ hébergement Jocelyne Côté pour leur dévouement, les bons soins prodigués et pour les belles années qu’elle a vécues auprès d’eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de Baie-St-Paul ou à la paroisse St-Laurent de Charlevoix secteur St- Siméon (don ou messe). Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la