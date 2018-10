BULMAN, Edward Stuart Haig



À son domicile, le 25 septembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Edward Stuart Haig Bulman, époux de madame Françoise Parisot, fils de feu madame Felicia Hannah Cook et de feu monsieur John Roderick Bulman. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Françoise, ses enfants: Vincent (Terri), Patrick, Claire (Mario Thomas), Catherine (Claude Fortin), Anne (Hans Grassl), Érica et Guislaine; ses petits-enfants: Catherine, Peter, Christopher, Gabrielle, Camille, Amelie et Louise; sa sœur, Élizabeth (feu Ernle Chatfield); sa belle-sœur de la famille Parisot, Nicole (feu Alain du Peuty); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Andrew (feu Patricia), feu John (feu Sue) et feu George (Angela).