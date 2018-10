GUÉNARD, Lucille Bilodeau



Au Centre d'hébergement de Saint- Fabien-de-Panet, le samedi 22 septembre 2018, est décédée à l'âge de 89 ans et 2 mois, madame Lucille Bilodeau, épouse de feu monsieur Aimé Guénard (Brunet). Elle était la fille de feu Arthur Bilodeau et de feu Marie Lemelin. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. La famille recevra les condoléances à la salle dusamedi de 10h à 13h15.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle était la mère de: Denis (Brigitte Bolduc), Diane, feu Marc, Lise (Daniel Prévost) et Bruno (Lyne Lavoie); la grand-mère de: Eric et Julien Guénard, Christine, Caroline et Patrice Guénard, Robert Prévost, Mathieu et Patricia Guénard et l'arrière-grand-mère de plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bilodeau et Guénard ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 ou à la Fabrique de Saint-Fabien de Panet, 20-A, rue Principale Est, Saint- Fabien de Panet (Québec) G0R 2J0. Formulaires disponibles au salon.