FLEURY, Marie-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2018, à l'âge de 49 ans, est décédée madame Marie-Claude Fleury. Ton départ est une douleur intense, mais il est aussi une promesse, une certitude de se revoir dans un autre monde sans douleur. Marie-Claude a été et sera à tout jamais dans nos âmes et nos cœurs meurtris. En laissant dans le deuil de sa présence: sa tendre mère, Ghislaine Thibault (feu Jean-Claude Michaud); son conjoint tant aimé, Alain Demers; son fils adoré, Samuel Fournier (Noémie Couture); sa grande sœurette, Constance (Claude Lessard); son grand frérot, Michel (Diane Thériault); sa nièce et filleule, Magalie Cambouris; ses neveux: Louis-Philippe Fleury (Sara-Kim Laflamme) et Gabriel Fleury; son père, Normand Fleury (Denise Gaudreau); sa belle-maman, Carole Couture (feu Gilles Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers: Jean (Sylvie Nolin), Yan (Valérie Vachon), Julie (Pierre-Paul Côté) et Kevin (Sabrina Royer); ses neveux et nièces: Emmy, Alyson, Elliot, Zoë, Charles- Antoine, Hubert, Amelya et Katryna. Elle laisse également dans le deuil de sa présence, oncles, tantes, cousins, cousines des familles Thibault et Fleury; ses deux sœurs de cœur: Nancy Chamberland et Micheline Roy, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 5 octobre 2018, de 19 h à 22 h,, de 8 h à 10 h 30.La mise en niche suivra au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel du département de l'oncologie, les membres de l'équipe du 7ième étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tout particulièrement, Dre Émilie Boucher, pour sa douceur et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.